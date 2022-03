Milan, triplo colpo in Serie A: anticipo secco sull’Inter

Il Milan si sta già muovendo per i prossimi rinforzi che nella sessione estiva di calciomercato potrebbero portare al sorpasso sull’Inter

Dopo il pari nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan è pronto a rituffarsi nel prossimo turno di Serie A. Un delicato scontro al vertice con i rossoneri che se la vedranno contro il Napoli di Spalletti in un match dal sapore tricolore. Indipendentemente da come si chiuderà l’attuale stagione, il ‘Diavolo’ sta già pianificando le prossime mosse di calciomercato. L’estate 2022 può infatti regalare non poche sorprese alla squadra allenata da Stefano Pioli, un pò in ogni reparto.

Dalla difesa che dovrebbe vedere l’addio a zero di Romagnoli, passando per il centrocampo dove al divorzio con Kessie manca solo l’ufficialità, fino all’attacco per il quale Maldini sonda il terreno per l’erede di Zlatan Ibrahimovic. In tal senso, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino ‘Tuttosport’, il piano di Maldini e Massara è chiaro: si infiamma l’asse con la società di Urbano Cairo, tre nomi in ballo.

Milan, non solo Belotti: Inter a mani vuote

Il club di via Aldo Rossi ha intenzione di accelerare, bussando alla porta del Torino per Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è destinato, vista la scadenza il prossimo giugno, a lasciare i granata a zero. Ecco che il Milan avrebbe in mente di provare a stringere anche per il brasiliano Bremer, corteggiatissimo da Juventus ed Inter e valutato circa 30 milioni di euro. Nelle intenzioni del Milan, però, oltre a rinforzare pesantemente attacco e difesa vi sarebbe anche l’innesto di un nuovo centrocampista: Maldini vuole riportare a casa Tommaso Pobega.

Di proprietà del Milan ed in prestito in Piemonte fino a giugno, il 22enne triestino ha già collezionato 23 presenze con 4 gol ed 1 assist in maglia granata. Numeri per i quali il Torino proverebbe a convincere il Milan a lasciarlo un’altra stagione agli ordini di Juric: magari approfittando del forte interesse rossonero per Bremer.

Situazione dunque in divenire, ma il Milan ha già in mente un doppio colpo che può lasciare a bocca asciutta Juventus ed Inter: da Belotti a Pobega, il ‘Diavolo’ guarda già al futuro.