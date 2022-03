Jorge Mendes può disegnare un inatteso affare per le big di Serie A: Juventus e Milan fiutano il colpo, c’è il top player

È una Serie A destinata a riservare ancora diverse sorprese da qui al termine della stagione. Con Napoli e Milan al momento in vetta alla classifica e pronte ad affrontarsi proprio nella prossima giornata di campionato. Le big italiane stanno quindi già valutando le prossime possibili operazioni di calciomercato, atte a rinforzare le rosa per la stagione 2022/23. In primo piano ci sono Milan e Juventus che potrebbero approfittare dell’intenzione di Jorge Mendes di ‘muovere’ uno dei suoi più importanti assistiti la prossima estate.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, Jorge Mendes starebbe sondando il terreno per piazzare uno dei suoi assistiti, in scadenza il prossimo 30 giugno con il PSG. Si tratta di Angel Di Maria, esterno argentino che non dovrebbe rinnovare con il club di Al-Khelaifi ed il potente procuratore portoghese lo avrebbe proposto al Barcellona. Il club di Joan Laporta ha già cercato in passato Di Maria ma, adesso, la situazione sarebbe cambiata.

Milan e Juventus, chance per Di Maria: la situazione

L’età ed un calo fisiologico del ‘Fideo’ che, dunque, non rientra più nei piani dei catalani. Un no secco dovuto anche all’esplosione di Adama Traorè e Ferran Torres alla corte di Xavi, con il tecnico blaugrana che non cerca nuovi innesti in quelle posizioni del campo.

Ecco quindi che ad approfittarne potrebbero essere le italiane, con Juventus e Milan a caccia di colpi di spessore a costi contenuti. In questa stagione Di Maria ha accumulato 23 presenze con la squadra di Pochettino, con 3 reti e 5 assist vincenti per un totale di 1470′ in campo.

Situazione dunque in divenire con Di Maria che può rappresentare una ghiotta occasione per il prossimo mercato di Milan e Juventus.