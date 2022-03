Sondaggio Inter e Juventus, il talento in vendita: cifre e dettagli

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere l’assalto al gioiello per la prossima estate: sondaggi avviati

Mancano ancora undici giornate alla chiusura della Serie A, con una serrata lotta scudetto che verosimilmente proseguirà fino all’ultima giornata di campionato. Resta ancora distante la Juventus che, grazie agli ultimi successi, ha rosicchiato punti pesanti ed è adesso a sole 7 lunghezze da Napoli e Milan. Attenzione però all’Inter che tra alcune settimane recupererà il match con il Bologna e potrebbe nuovamente balzare al vertice. Dal calcio giocato al calciomercato, proprio i nerazzurri al pari della Juventus potrebbero approfittare di diverse occasioni dalla prossima sessione estiva.

Dalla difesa al centrocampo, è in attacco però che le due big italiane potrebbero operare maggiormente. Dal vice Dzeko ai possibili addii di Lautaro Martinez e Correa per la squadra di Simone Inzaghi, fino alla rivoluzione che la Juventus vivrà tra pochi mesi. Con Dybala in scadenza e Morata che molto probabilmente tornerà dopo il prestito all’Atletico Madrid, vi saranno sicuramente non pochi rinforzi per il reparto avanzato di Allegri.

Juventus e Inter, occasione Hazard: cifre e dettagli

L’occasione giusta può arrivare dalla Bundesliga ed in particolare da Dortmund, sponda Borussia. Secondo quanto riportato dal podcast ‘Stammplatz‘ della ‘Bild’, il papà e agente di Thorgan Hazard sarebbe già in cerca di una nuova squadra per il talentuoso esterno d’attacco.

Nonostante un contratto fino al giugno 2024, il club giallonero non escluderebbe la partenza di Hazard per circa 20 milioni di euro. Ad approfittarne potrebbero essere Juventus ed Inter, con alcuni intermediari che avrebbero sondato il terreno con le due società di Serie A.

Hazard, accostato in passato anche al Milan, ha fino ad ora collezionato 25 presenze tra Bundesliga e coppe, con 6 reti all’attivo: il suo futuro può essere in Italia.