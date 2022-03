Calciomercato, Zidane torna e ‘sgambetta’ la Juventus: sfuma l’obiettivo

Juventus in piena corsa per la Champions League. Intanto, il ritorno di Zidane esclude il colpo a centrocampo

La Juventus continua la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel 28° turno gli uomini di Allegri saranno ospiti dello Spezia. Nelle stesse ore, andrà in scena Roma-Atalanta, un match che potrebbe permettere ai bianconeri di guadagnare terreno su entrambe.

La Vecchia Signora staziona attualmente al quarto posto della Serie A, quota 50 punti. La Dea insegue a 47 – con una partita in meno -, mentre Mourinho è fermo a 44. L’equilibrio rende infuocato il sabato delle tre squadre: sarà vietato sbagliare. Intanto, la dirigenza bianconera prosegue la sua programmazione per la prossima stagione. L’innesto di Zakaria, ha rappresentato soltanto il primo ‘passetto’ verso la ‘ristrutturazione’ del centrocampo.

L’entourage del club di Agnelli, aveva messo nel mirino il mediano Casemiro, in forza al Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe anche un altro club interessato al brasiliano.

Calciomercato, Zidane porta Casemiro al Psg: sorpasso sulla Juventus

Si tratta del Psg, pronto a rinforzare il centrocampo. L’acquisto potrebbe essere favorito dall’arrivo di Zinedine Zidane, in lizza per sostituire Pochettino – come riporta Footmercato – sulla panchina dei francesi. Il tecnico ha allenato Casemiro per 6 stagioni, concedendogli 205 presenze con la maglia del Real Madrid. Un rapporto che potrebbe dunque ricominciare nei pressi della Tour Eiffel, a partire dalla stagione 2022/2023.

Molto dipenderà dal prosieguo dell’annata del Psg, attualmente ancora in corsa per la vittoria di Ligue 1 e Champions League. L’eventuale arrivo di Zizou al Psg, escluderebbe in ogni caso la Juventus dai giochi.