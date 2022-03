Juventus, accertamenti per Bonucci | L’esito UFFICIALE

La Juventus dirama un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di 4 giocatori tra cui anche su Leonardo Bonucci

La Juventus continua l’emergenza soprattutto nel reparto difensivo. Anche ieri contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha dovuto puntare su una difesa a tre inedita composta da De Sciglio, De Ligt e Danilo.

Le assenze di Chiellini, Rugani e Bonucci si stanno facendo sentire e di conseguenza l’equilibrio viene meno. Anche ieri non sono mancati i momenti di sofferenza contro una Fiorentina ispirata che, però, non è riuscita a trovare il gol. Oggi Bonucci ha effettuato degli accertamenti al J Medical e in merito alle sue condizioni arrivano importanti aggiornamenti. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi leader ancora per diversi giorni. Ecco il comunicato del club bianconero sul campione d’Europa.

Il comunicato della Juventus su Bonucci

“Bernardeschi, Dybala e Rugani si sono allenati parzialmente in gruppo. Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni”.

Bonucci salterà ovviamente la gara casalinga contro lo Spezia e proverà a rientrare per la 29a giornata di Serie A a Genova contro la Sampdoria.