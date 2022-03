Ancelotti torna in Premier e vuole il bomber | Scippo all’Inter

L’attuale tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è accreditato per una prestigiosa panchina inglese: a farne le spese potrebbe essere l’Interà

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Quella che sembrava una collaborazione duratura – oltre che proficua, visto che la squadra guida con sicurezza la Liga spagnola – potrebbe interrompersi, alla luce della possibile prematura eliminazione dalla Champions, dopo una sola stagione. Lo sostiene il ‘The Times’, che si lancia in una possibilità suggestiva per l’allenatore emiliano.

Secondo il tabloid inglese infatti, il tecnico italiano è il candidato numero uno alla successione di Ralf Rangnck sulla panchina del Manchester United. I risultati dei Red Devils – uniti all’accordo che già prevedeva la permanenza del tedesco come manager solo per questa stagione – avrebbero convnto la proprietà Glazer a lusingare Ancelotti. Il quale è consapevole che se non dovesse passare il turno col PSG vedrebbe la sua posizione, fino a due settimane fa più che salda, in bilico.

Ancelotti al Manchester United: obiettivo numero uno Lautaro Martinez

Nell’ipotesi che si concretizzi il passaggio dell’allenatore di Reggiolo al club inglese, si profila un altro scenario di mercato. Che riguarda uno dei giocatori più in vista dei Campioni d’Italia. Parliamo di Lautaro Martinez. Sulla scia di un interesse che la società britannica – già ai tempi di Solskjaer manager – aveva manifestato per l’argentino, Ancelotti spingerebbe forte per avere il ‘Toro’ con sè. Considerando i praticamente certi addii di CR7 – forse il solo Carletto potrebbe fargli cambiare idea – e di Edinson Cavani, c’è bisogno di un nuovo giovane attaccante per rinforzare il reparto. E Lautaro sarebbe il profilo perfetto.

L’affare, nemmeno a dirlo, non sarebbe tra i più semplici. L’ad nerazzurro Beppe Marotta chiede 75-80 milioni cash. Nessuna contropartita. L’Inter non avrebbe intenzione di vendere il suo giocatore, ma le continue lusinghe per lo stesso, nonchè la sensazione che qualcosa si sia rotto tra l’argentino e l’ambiente meneghino, potrebbe aprire a nuovi incredibili scenari.