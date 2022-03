Calciomercato, Mourinho sfida il Milan: duello in difesa

Calciomercato, Mourinho e Milan si sfidano per il difensore del Benfica. Si attendono sviluppi in estate

Settimana cruciale in Serie A. Le milanesi, la Juventus e la Fiorentina sono alle prese con gli impegni infrasettimanali di Coppa Italia, ma nel weekend sono attesi due big match di campionato, decisivi per lo scudetto e per la lotta Champions: Roma-Atalanta e Napoli-Milan.

Dal campo al calciomercato, due di queste quattro squadre sono alla ricerca di un rinforzo in mediana per la prossima stagione. Si tratta di Roma e Milan, attualmente indietro nella classifica dei gol subiti in Serie A. Meglio di loro hanno fatto Inter, Napoli e Juventus, pertanto le società vogliono correre ai ripari.

L’occasione di mercato si trova in Portogallo, precisamente al Benfica. Si tratta di Julian Weigl, centrale di centrocampo che può ricoprire anche il ruolo di difensore. In questa stagione, ha già toccato quota 37 presenze con la maglia del Benfica, realizzando anche 3 gol e 5 assist. Il tedesco potrebbe rinforzare notevolmente i reparti di Pioli e Mourinho, apparsi in affanno nell’ultimo mese.

Calciomercato, duello tra Mourinho e Milan per Weigl del Benfica

Julian Weigl potrebbe finire in Serie A. Difensore e centrocampista tedesco, è stato accostato dalla Bild a Roma e Milan. Il 26enne ha un contratto per altri due anni con il Benfica, ma non è escluso un suo trasferimento. Esploso nel Borussia Dortmund, è arrivato in Portogallo nella stagione 2019/2020. Con il tempo ha acquisito sicurezza, diventando uno dei punti fermi del club portoghese.

Weigl viene attualmente valutato attorno ai 20 milioni di euro, una cifra poco proibitiva per le casse di Milan e Roma. Tutto è rimandato al calciomercato estivo, intanto Mourinho e Pioli proveranno a centrare rispettivamente l’obiettivo Champions e scudetto.