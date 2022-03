Lo scambio che può regalare al Real Madrid il bomber della Serie A

Dal Real Madrid parte l’assalto al bomber della Serie A: la proposta che potrebbe cambiare gli assetti del nostro campionato

Giovane e con il vizio del gol. La Serie A si scopre campionato adatto ai bomber emergenti e Dusan Vlahovic è soltanto l’esempio più lampante.

Se il nuovo attaccante della Juventus ha cambiato volto alla squadra di Allegri, rilanciandola in chiave Champions (e forse non soltanto), c’è un altro attaccante che è capace di spostare gli equilibri del match. Classe 1998, autore di 11 gol nelle 22 partite disputate in stagione, Victor Osimhen ha fatto breccia nei cuori dei tifosi napoletani ma non soltanto. Le sue accelerazioni squarciano le difese del nostro campionato, nonostante i tanti infortuni subiti nei due anni al Napoli, all’appuntamento con il gol non è quasi mai mancato. Anche per questo su di lui hanno puntato gli occhi le grandi d’Europa.

In Premier League si parla di un interesse forte da parte del Manchester United, che lo avrebbe scelto come sostituto di Ronaldo. Arsenal e Newcastle anche lo seguono con i Magpies che sono pronti a fare follie per lui. Ma c’è anche il Real Madrid sulle sue tracce: Haaland e Mbappe sono le fissazioni di Florentino Perez che guarda però anche a possibili alternative e ha individuato in Osimhen un possibile affare.

Calciomercato Napoli, la proposta per Osimhen del Real Madrid

Le ‘merengues’ avrebbero messo gli occhi anche sull’attaccante nigeriano del Napoli per il quale De Laurentiis non chiede meno di settanta milioni di euro. Valutazione elevata che in casa Real possono pensare di abbassare inserendo una contropartita tecnica.

Giovane e di belle speranze, Edoardo Camavinga ha pagato il dazio del salto dalla Ligue 1 alla Francia. A 19 anni l’impatto con il Real non è stato dei migliori ed è finito ai margini della rosa di Ancelotti. Per lui appena 47 minuti nelle ultime cinque partite di Liga, nessuna gara da titolare nel 2022 e la sensazione che abbia bisogno di crescere ancora per poter prendersi il centrocampo dei blancos.

Ecco perché potrebbe essere lui la carta di Perez per arrivare a Osimhen: il cartellino del giovane francese (valutazione intorno ai 30 milioni) più un’importante cifra cash per accontentare le richieste di De Laurentiis. Circa quaranta milioni di euro, la stessa cifra che il Sassuolo chiede per Scamacca, indicato come possibile erede del nigeriano. Inter permettendo…