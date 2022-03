Semifinale Coppa Italia, Milan-Inter finisce 0-0: si decide al ritorno

Milan-Inter è finista sul risultato di 0-0. Ecco la sintesi e il tabellino della gara di andata della semifinale di Coppa Italia

La semifinale di Coppa Italia ha visto sfidarsi le due rivali milanesi. Lo spettacolo non è mancato in Milan-Inter, primo di due turni valevole per il passaggio alla fase finale della competizione in cui ci sarà da affrontare la vincente tra Fiorentina e Juventus.

La partita si è mantenuta su un sostanziale equilibrio per l’intero match. A sprazzi più pericolosa la squadra di Stefano Pioli, con i tentativi di Saelemakers e Theo Hernandez nel primo tempo e con Florenzi nel secondo tempo. Da parte interista il più pericoloso è stato il bosniaco Edin Dzeko, vera minaccia in area di rigore rossonera e anticipato di un soffio da Kalulu, su cross di Dumfries, per il possibile gol dell0 0-1. Il fischio finale è arrivato dopo 5 minuti di recupero. La finalista tra le due si deciderà nel match di ritorno.

Milan-Inter, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dall’84’ Calabria), Tomori, Romagnoli (dal 26′ Kalulu), Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers (dal 67′ Messias), Krunic (dal 67′ Diaz), Leao (dal 67′ Rebic); Giroud. All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (dall’88’ Darmian), Barella (dal 65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (dall’88’ Gosens); Lautaro (dal 65′ Sanchez), Dzeko (dall’80’ Correa). All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Brozovic (I), Lautaro (I).

MARCATORI: