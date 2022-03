Milan-Inter, Romagnoli esce per infortunio: le ultime

Il difensore centrale rossonero esce dal campo in Milan-Inter per infortunio. Situazione preoccupante per Pioli

Un prima parte di gara giocata su buoni ritmi nel derby di Coppa Italia Milan-Inter. La squadra di Stefano Pioli si è resa in più occasioni pericolosa, con una conclusione di Saelemaekers respinta con i pugni da Samir Handanovic e con una conclusione di Theo Hernandez di poco fuori.

Edin Dzeko invece il più attivo dei nerazzurri, ma la difesa rossonera si è fatta trovare sempre pronta. Proprio da parte della difesa arrivano cattive notizie per i tifosi milanisti e per lo stesso Pioli: Alessio Romagnoli è stato costretto ad uscire per infortunio a metà circa del primo tempo. Al 26′, dopo aver accusato dolori all’adduttore della coscia sinistra, il numero 13 ha fatto posto a Kalulu.

Milan, si ferma Romagnoli: la situazione

Una cattiva notizia per la squadra lombarda, che dovrà affrontare il resto della gara senza il suo capitano e leader difensivo. Esami nei prossimi giorni faranno luce sull’entità dell’infortunio e sulla tempistica per il recupero. Intanto nel prossimo weekend ci sarà un altro delicatissimo match, in cui c’è tanto in palio: Napoli-Milan al Maradona.