Milan, Lazio e Inter: le ultime sul futuro di Romagnoli

Nuova candidata in Serie A per Alessio Romagnoli: ecco il punto sul difensore del Milan

Il Milan anche quest’anno si ritrova ad affrontare due questioni scottanti legate alle scadenze di contratto. Dopo i casi molto risonanti della scorsa estate di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, quest’anno è la volta di Franck Kessié e Alessio Romagnoli.

Il difensore rossonero non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a fine stagione e il ruolo di Mino Raiola sta creando ulteriori complicazioni. Sono diversi i club che stanno monitorando Romagnoli, soprattutto in Serie A. In passato Raiola ha discusso anche con Laporte per un possibile trasferimento del suo assistito al Barcellona ma adesso le piste più calde sono quelle italiane.

Calciomercato, Lazio prima candidata per Romagnoli

L’Inter sta tenendo viva la possibilità di portare Romagnoli dall’altra sponda di Milano a parametro zero per rinforzare il reparto difensivo, soprattutto in vista di un possibile addio di De Vrij. Negli ultimi giorni, però, sta prendendo sempre più terreno la Lazio. Considerando la situazione contrattuale di Romagnoli, sarà il giocatore stesso ad avere il potere di scegliere la sua prossima destinazione (qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo col Milan).

Non è un segreto il fatto che il difensore rossonero sia un tifoso della Lazio, da nativo di Roma, e questo potrebbe essere un fattore decisivo per la sua decisione di scegliere i biancocelesti. Il club di Lotito potrebbe offrirgli un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione per incentivarlo ad accettare. Una sfida suggestiva per Romagnoli, anche se gli ottimi rapporti tra Marotta e Raiola obbligano a considerare l’Inter una delle principali candidate.