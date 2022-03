Juventus, rinnovo in arrivo: sfuma il colpaccio sulla fascia

La Juventus continua a osservare con interesse un esterno in Spagna, ma l’obiettivo si allontana: rinnovo sempre più vicino

Il calciomercato non dorme mai e anche in attesa della nuova apertura della sessione estiva, i club lavorano per mettere a segno nuovi colpi per la prossima stagione. In particolare la Juventus vorrebbe mettere a segno nuovi colpi importanti dopo quelli invernali di Vlahovic e Zakaria.

Il mirino dei bianconeri da tempo si sarebbe spostato in Spagna, dove la situazione contrattuale di un esterno desta molto interesse. L’obiettivo della Juventus potrebbe però sfumare a breve. A sorpresa il rinnovo con il club attuale potrebbe arrivare, nonostante i rapporti difficili con la società.

Juventus, Dembele si allontana: il rinnovo può arrivare

Il capitolo Ousmane Dembele è uno dei più complessi in casa Barcellona. Il francese a giugno vedrà scadere il suo contratto con il club catalano, e il suo futuro sembrava essere ormai lontano dai blaugrana. Sulle sue tracce ci sono diversi club, tra cui anche la Juventus, e a gennaio il rapporto tra il club e il calciatore sembrava essersi deteriorato completamente.

Poi grazie a Xavi è avvenuto il reintegro in rosa e qualche chance in campo. Così la situazione rinnovo potrebbe essere cambiata. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona potrebbe tentare di rinnovare il contratto di Dembele per soli due anni, evitando così di perderlo a parametro zero. Ovviamente le richieste del calciatore dovranno scendere, visto che per il club spagnolo nessuna squadra le accetterebbe. Dunque con i rapporti che sembrerebbero ristabilirsi, la Juventus si avvicina a veder sfumare quello che sarebbe potuto essere un grande colpo a parametro zero.