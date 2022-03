Rinnovo congelato, può arrivare la stella: contatti con Inter e Milan

Milan ed Inter possono sfruttare una ghiotta occasione in vista dell’estate: rinnovo più lontano, contatti per il top player

Un duello senza fine quello tra Milan ed Inter che, questa sera, si affronteranno per la semifinale di andata di Coppa Italia. Un ennesimo derby infuocato per le milanesi che si contenderanno insieme al Napoli il prossimo scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per Marotta e Maldini potrebbe prospettarsi una ghiotta occasione in vista della prossima estate. Al termine della stagione, infatti, sono diversi i nomi ai quali le due dirigenze penseranno per rinforzare le rose di Pioli e Inzaghi.

Gli occhi delle società meneghine potrebbero tornare a soffermarsi in Spagna ed in particolar modo al Real Madrid. La società di Florentino Perez si sta muovendo con largo anticipo per arricchire la rosa di Carlo Ancelotti, in vista del prossimo anno. In casa Real Madrid, però, può tornare in discussione il futuro di uno dei pilastri inamovibili del tecnico di Reggiolo.

Inter e Milan, intrigo Modric: contatti avviati

Si tratta di Luka Modric, Pallone d’Oro 2018 che il prossimo giugno ad un passo dai 37 anni, andrà in scadenza con le ‘Merengues’. Il club di Florentino Perez ha lavorato senza sosta, fino a questo momento, per garantire la permanenza del gioiello croato nel centrocampo dei ‘Blancos’ anche per il 2022/23. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare.

La società spagnola avrebbe infatti ‘congelato’ il rinnovo di Modric, con gli intermediari che si starebbero già muovendo sondando il terreno per un clamoroso addio. Sono stati avviati i primi contatti con Inter e Milan che potrebbero quindi ripensare al centrocampista, già vicino soprattutto ai rossoneri in passato.

In questa stagione l’ex Dinamo Zagabria ha collezionato 30 presenze con 2 reti e 5 assist vincenti: Inter e Milan sognano il colpaccio.