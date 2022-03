Lautaro Martinez potrebbe finire nel mirino del Chelsea di Thomas Tuchel. Le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento decisamente complicato nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri hanno vissuto un febbraio da incubo, totalmente senza vittorie, che ha compromesso e non poco il futuro della stagione della squadra nerazzurra. Prima è arrivata la sconfitta di rimonta nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli, poi il pareggio in casa del Napoli di Luciano Spalletti per arrivare all’unico punto raccolto nella doppia sfida con Sassuolo, a San Siro, e Genoa a Marassi. Insomma, 28 giorni terribili per la Beneamata che dovrà assolutamente riscattarsi a marzo a partire dal match interno contro la Salernitana che, dall’arrivo di Davide Nicola, ha cambiato radicalmente il suo gioco ed è a caccia di un miracolo per centrare la salvezza.

Tre punti con la squadra campana potrebbe però dare nuova linfa all’Inter di Inzaghi visto lo scontro diretto di domenica sera fra il Napoli ed il Milan, i nerazzurri devono assolutamente tornare alla vittoria anche per il morale e in vista delle sfide di marzo che vedranno la Beneamata impegnata nell’ultimo vero big match della sua stagione, in casa della Juventus di Massimiliano Allegri. Il simbolo della crisi dell’Inter è senza dubbio Lautaro Martinez, a secco ormai da diverse giornate, e tornato come nome di rilievo anche per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, l’addio di Lautaro non è più un miraggio

Lautaro Martinez potrebbe quindi dire anche addio all’Inter nella prossima estate. Su di lui occhio al Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues, che devono ritrovare Romelu Lukaku, grande investimento degli scorsi mesi proprio dalla Beneamata per oltre 115 milioni di euro. Il giocatore belga non ha finora inciso e il Chelsea potrebbe affiancargli Lautaro per ritrovare lo smalto dei bei tempi. In cambio, il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto il nome di Timo Werner, attaccante tedesco che non ricopre un ruolo di primo piano, e che ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.