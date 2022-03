Lautaro ceduto e l’Inter piazza il doppio colpo: Juve sconfitta

Lautaro è l’indiziato numero uno all’addio all’Inter nel prossimo calciomercato estivo. L’erede in Serie A

Lautaro ha smesso di segnare da oltre due mesi, ma l’astinenza da gol c’entra poco se non nulla sulla sua possibile cessione nel prossimo calciomercato estivo. Il motivo, in tal caso, sarebbe prettamente economico: come un anno fa, i nerazzurri dovranno infatti fare cassa e la cessione di almeno un big rappresenta l’unica via, nonché la più semplice.

Nonostante una stagione al di sotto delle attese, dopo un inizio però sfavillante, l’argentino di Bahia Bianca vanta ancora tanti estimatori in giro per l’Europa. Specie in Inghilterra e Spagna, col ‘sogno’ del classe ’97 che è sempre rappresentato dal Barcellona. Valutazione? L’Inter potrebbe sempre partire da una richiesta di 80-90 milioni, facendosene eventualmente ‘bastare’ tra i 60 e i 70.

Con questa cifra Marotta e soci potrebbero realizzare una importante plusvalenza, soprattutto sistemare la difesa e prendere il sostituto dello stesso Lautaro. Per sistemare la difesa intendiamo mettere le mani su Bremer, obiettivo numero uno da tempo. Costo dell’operazione sui 30 milioni, con conseguente smacco alla Juventus molto interessata anche’essa al super centrale del Torino.

Per il post Lautaro occhio poi a un vecchio pallino della dirigenza, nella fattispecie del Ds Piero Ausilio: Giovanni ‘El Cholito’ Simeone.

Calciomercato Inter, Simeone per il post Lautaro: le cifre

Simeone è esploso definitivamente in questa stagione con la maglia del Verona: 15 i gol realizzati in 25 partite. Gli scaligeri lo riscatteranno sicuramente, versando nelle casse del Cagliari i 12 milioni di euro pattuiti in estate. Poi ne chiederebbe almeno 25 per cederlo a titolo definitivo.