Juventus, Allegri prima della Fiorentina: “Vogliamo la finale”

Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Tiene banco la questione Vlahovic, atteso dalla sua prima da ex al Franchi

Vigilia della semifinale di Coppa Italia in casa Juventus. I bianconeri sono pronti a partire per Firenze, dove ad aspettarli c’è la Fiorentina di Vincenzo italiano. Il mister Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa prima del match, parlando del momento della squadra e di Dusan Vlahovic, alla sua prima apparizione da ex all’Artemio Franchi.

Il tecnico bianconero non esclude il riposo dell’attaccante serbo: “Devo decidere chi tra Kean, Vlahovic e Morata domani rimarrà fuori”. Allegri non si fida della Fiorentina: “La squadra è ben allenata da Vincenzo Italiano, tecnico giovane e intraprendente – prosegue il mister -. Al posto di Vlahovic hanno preso Piatek e Cabral, due centravanti fisici che giocano in funzione del gol. Sarà importante fare gol ed essere attenti in difesa, nelle ultime tre partite abbiamo subito gol che si potevano evitare. Vogliamo la finale”.

Fiorentina-Juventus, Allegri sull’accoglienza dei tifosi viola a Vlahovic

L’allenatore della Juventus chiede dunque ai suoi ragazzi di svolgere una partita attenta, tenendo conto che ci sono 180 minuti in cui giocarsi le chance di andare in finale. A differenza della Champions League, nelle semifinali di Coppa Italia è ancora valida la regola del gol in trasferta. Allegri ha poi parlato dell’accoglienza a Vlahovic: “I tifosi della Fiorentina sono intelligenti, dovrà essere una serata di sport”. Sulla fascia previsto il rientro di De Sciglio, mentre Bonucci riposerà dopo aver stretto i denti ad Empoli. Allegri ha annunciato che Alex Sandro resterà fuori altri 10 giorni. Anche Chiellini ancora out.