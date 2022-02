Frattesi e Scamacca, Carnevali avvisa: “65 milioni non bastano”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla del momento della squadra e del mercato dei gioielli neroverdi: Frattesi, Scamacca e Berardi

La vittoria al cardiopalma sulla Fiorentina ha lanciato il Sassuolo in classifica. Ora, i neroverdi occupano in solitaria la decima posizione, mettendo nel mirino la zona Conference League. Del momento della squadra e soprattutto dei giocatori che si stanno mettendo in mostra, ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Il dirigente dei neroverdi è intervenuto a Gr Parlamento nel corso della giornata di lunedì 28 febbraio. Inevitabili le domande sul calciomercato, in particolare su Frattesi e Scamacca: “65 milioni per Scamacca e Frattesi? L’offerta può essere bassa – commenta Carnevali -, dipende da come vengono divisi. Noi non abbiamo necessità di vendere – aggiunge l’ad -, magari potrebbe partire solo uno dei due”.

Il dirigente del Sassuolo ha confermato l’interesse dell’Inter e di altre società italiane e europee. Al momento non sono state recapitate offerte interessanti: “Ci sono più probabilità di ricevere richieste dall’estero. Oggi per il calcio italiano è molto difficile”.

Sassuolo, non solo Scamacca e Frattesi: Carnevali esalta Traorè, Berardi, e Raspadori

Giovanni Carnevali ha elogiato anche le prestazioni di Hamed Traorè e di Giacomo Raspadori, dichiarando di vederli in ottima forma. Non è mancato un commento su Berardi, vicino in passato all’approdo alla Fiorentina: “L’offerta dei viola non era congrua, probabilmente per lui servirà una big”.

L’amministratore delegato dei neroverdi ha poi concluso esaltando le caratteristiche di Berardi: “Ad oggi è forse il migliore calciatore italiano, è normale che possa ambire ad un top club. In caso di offerte importanti, le valuteremo assieme a lui”.