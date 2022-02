Calciomercato Juventus, incontro con l’intermediario: affare in Serie A

Vlahovic trascina la Juventus. Intanto, la dirigenza valuta un’opzione per l’attacco della prossima stagione

La doppietta di Vlahovic ha riportato i tre punti in casa Juventus. Il successo sul campo dell’Empoli permette infatti agli uomini di Allegri di consolidare la quarta posizione in classifica ed avvicinarsi alle prime tre. Intanto, il reparto offensivo potrebbe arricchirsi con un top player da affiancare all’attaccante serbo.

Lo score di Vlahovic con la maglia bianconera è ‘mostruoso’: 4 gol in 6 partite, più l’azione che ha portato all’autorete (decisiva) di Tressoldi nel match di Coppa Italia con il Sassuolo. Reti che sono state accompagnate da una manovra, quella dei bianconeri, apparsa più armoniosa da quando l’attaccante di Belgrado è arrivato alla Continassa. I suoi compagni di reparto – Morata e Dybala – non sono ancora sicuri di restare con la Vecchia Signora anche nella prossima stagione, alimentando l’interesse degli intermediari, pronti a proporre delle alternative alla Joya e allo spagnolo.

In particolare, si sarebbero fatti avanti per Dries Mertens. Il fantasista belga, in forza al Napoli, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. L’affare potrebbe chiudersi in estate, ma le parti non sembrano così convinte a finalizzare l’operazione.

Calciomercato Juventus, tentazione Mertens: il punto

Mertens alla Juventus. L’ipotesi è piuttosto remota, poichè il numero 14 del Napoli ha trascinato gli azzurri al vertice della Serie A, e non può ‘permettersi’ di ‘tradire’ la tifoseria come fatto dal Pipita Higuain. Eppure, degli intermediari avrebbero proposto alla Juventus e allo stesso Mertens, di pensare alla fattibilità dell’operazione.

D’altronde il Napoli, dopo 387 partite in cui ha realizzato 144 gol e 89 assist, sarebbe pronto a fare a meno dell’asso belga. Il fattore determinante, oltre all’ingaggio, è quello dell’età: Mertens è un classe 1987, pertanto non può garantire 40 partite all’anno. Nonostante ciò, gli intermediari provano a piazzare il colpo, anche se la Juventus e il giocatore non sembrano inclini al raggiungimento dell’accordo decisivo.