Lazio-Napoli, estasi Spalletti al 94′: Fabian Ruiz regala la vetta

Un gol in pieno recupero di Fabian Ruiz ha regalato al Napoli vittoria e primato in classifica: la Lazio deve arrendersi all’ultimo respiro

Grazie ad una perla di Fabian Ruiz all’ultimo respiro, il Napoli ottiene un’importantissima vittoria sul campo di una buona Lazio, prendendosi così la testa della classifica in coabitazione col Milan. Un match dalle mille emozioni, quello di Roma, che si è deciso proprio negli istanti finali.

A soli due minuti dal termine infatti il biancoceleste Pedro, subentrato nella ripresa, regalava il pari alla Lazio con un bel sinistro al volo da fuori area. Finita? Neanche per sogno. Con una fantastica combinazione in ripartenza firmata Elmas-Insigne-Fabian Ruiz, quest’ultimo trafiggeva Strakosha con un imprendibile sinistro a giro all’angolino. Clamorosa l’esplosione di gioia di tutti i giocatori azzurri, che hanno festeggiato il gol arrampicandosi sulle vetrate dello Stadio Olimpico per ricevere l’abbraccio dei propri tifosi, assolutamente in estasi.

Lazio-Napoli 1-2: il tabellino dell’incontro

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (39′ st Acerbi), Radu (26′ st Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (39′ st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (20′ st Pedro), Immobile, Zaccagni

A disposizione: Reina, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, André Anderson, Romero, Cabral, Moro.

Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (36′ st Lobotka); Politano (36′ st Ounas), Zielinski (12′ st Elmas), Insigne (51′ st Juan Jesus); Osimhen

A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Mertesn, Petagna.

Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 17′ st Insigne (N), 43′ st Pedro (L), 49′ st Fabian Ruiz (N)

NOTE: Ammoniti: Radu, Immobile, Zaccagni (L); Mario Rui, Fabian Ruiz (N). Recupero: 3′ pt, 6′ st.