Donnarumma può lasciare Parigi a fine stagione: possibile scambio con la big di Premier League

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG non sta portando a pieni i risultati sperati. Il portiere campione d’Europa ha lasciato il Milan tra tante polemiche e dissensi, scegliendo di sposare la causa parigina ma le cose non stanno andando come lui sperava.

Il dualismo con Keylor Navas si è rivelato più forte del previsto e anche se l’ex Milan ha dalla sua l’età, essendo un classe ’99, l’altro ha dalla sua l’appoggio di gran parte dei senatori del club parigino. A fine stagione uno dei due portieri potrebbe lasciare Parigi e anche se, sulla carta, Donnarumma è il futuro del club, non è escluso che possa essere proprio lui a cercare una nuova destinazione. Il suo agente Mino Raiola sta già valutando diverse opzioni per il prossimo mercato estivo e potrebbe spingere per uno scambio inaspettato con un portiere di Premier League ma deve anche convincere il PSG.

Scambio in Premier: ecco lo scambio che coinvolge Donnarumma

Donnarumma potrebbe essere tentato dalla Premier League. Lo scambio che Mino Raiola potrebbe mettere in piedi è quello tra PSG e Manchester United. Gigio Donnarumma diventerebbe il nuovo portiere titolare dei Red Devils, passando il testimone a David De Gea che si trasferirebbe a Parigi, cercando di spodestare Keylor Navas.

De Gea non ha rapporti idilliaci col gruppo, men che meno con Cristiano Ronaldo e potrebbe essere molto attratto dall’idea di cambiare aria. Uno scambio che sarebbe di fatto alla pari a livello economico nonostante il valore assoluto superiore del portiere italiano.