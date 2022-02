Milan, Rangnick guida la vendetta: ‘scippo’ con l’aiuto di Mendes

Il Manchester United si prepara a mettere nel mirino un centrocampista che piace al Milan: Rangnick si affida a Mendes

Stagione complicata per il Manchester United, che dopo l’1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, fatica a trovare risultati utili in campionato. Ieri infatti contro il Watford non è andato oltre lo 0-0.

Nel frattempo i ‘Red Devils’ pianificano anche la sessione estiva di calciomercato, mettendo nel mirino un centrocampista che da tempo interessa anche al Milan. Rangnick, dopo essere stato ‘snobbato’ dai rossoneri, si allea con Mendes per strappare il colpo vincente dalle mani del Milan.

Milan, il Manchester United punta Sanches: colpo guidato da Mendes

Il Milan continua la corsa scudetto e nel frattempo pianifica anche il prossimo calciomercato estivo. Nei piani dei rossoneri ci sarebbe l’obiettivo di rinforzare il centrocampo, visto anche il probabile addio di Franck Kessie a parametro zero a fine stagione. Così nel mirino ci sarebbe Renato Sanches da tempo, centrocampista di proprietà del Lille.

Il portoghese però avrebbe attirato anche l’attenzione del Manchester United. Infatti i ‘Red Devils’ in vista del possibile addio di Pogba, avrebbero deciso di puntare proprio su Renato Sanches, che in questa stagione ha collezionato 22 presenze, con un gol all’attivo. Così Rangnick, allenatore a giugno rifiutato dal Milan per mantenere Pioli sulla panchina, si affiderebbe a Jorge Mendes, agente del calciatore, per anticipare i rossoneri e acquistare il centrocampista portoghese.