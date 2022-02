Milinkovic-Savic nel mirino di Klopp: Juventus e Inter tremano

Continua a essere uno dei centrocampisti più desiderati della Serie A Sergej Milinkovic-Savic: Klopp lo osserva e spaventa Juventus e Inter

La Lazio in questa stagione ha deciso di cambiare molto, tra cui anche l’allenatore, con Maurizio Sarri che si è seduto sulla panchina biancoceleste. La certezza della squadra capitolina è rimasta sicuramente Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo in 35 presenze ha messo a segno ben 8 gol e 9 assist, numeri da vero top player. Per questo motivo in estate potrebbe arrivare un altro passo in avanti nella sua carriera, con il passaggio in un top club italiano o europeo. Sulle sue tracce da tempo ci sono Juventus e Inter, ma a spaventarle è il Liverpool. Klopp pronto allo scambio più soldi.

Juventus e Inter spaventate da Klopp: scambio e soldi per arrivare a Milinkovic-Savic

Tra i centrocampisti più forti della Serie A, se non il più forte, c’è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio da tempo è uno dei top player del nostro campionato, finendo nel mirino di Juventus e Inter, pronte a fare follie per lui.

Non solo club italiani però su ‘SMS’. Infatti anche il Liverpool sarebbe rimasto stregato dal centrocampista della Lazio e sarebbe pronto a offrire uno scambio più soldi. Sul piatto i ‘Reds’ vorrebbero mettere il cartellino di Divock Origi, attaccante belga che potrebbe far comodo a Sarri, oltre ad almeno 50 milioni di euro che entrerebbe nelle casse laziali. Un’offerta che farebbe tremare le concorrenti Juventus e Inter, oltre a fare gola al club capitolino.