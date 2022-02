Calciomercato, il Newcastle irrompe per il difensore | Beffa per le big di A

Sorpasso del Newcastle per il difensore in vista del prossimo calciomercato estivo: beffa per le big di Serie A

Le big di Serie A guardano con attenzione al reparto difensivo per la prossima stagione. Ognuna per esigenze diverse ha bisogno di un difensore: la Juventus deve fare i conti con la carta d’identità di Bonucci e Chiellini e a fine stagione potrebbe salutare De Ligt. Il Milan dovrà aspettare il recupero di Kjaer e potrebbe perdere a parametro zero Romagnoli.

L’Inter intende blindare Skriniar e Bastoni, due perni del presente e del futuro del club ma non è più certo del rendimento a lungo termine di De Vrij e sta cercando un difensore più giovane. Anche il Napoli guarda al reparto difensivo in vista di un calciomercato estivo che potrebbe essere caldo per Koulibaly. Inter e Milan seguono da vicino Gleison Bremer ma i rossoneri stanno monitorando in parallelo con la Juventus anche Botman. Tra i nomi caldi della difesa, però, c’è anche quello di Jason Denayer. Il belga classe ’95 è uno dei perni della difesa dell’Olympique Lione. 3 gol in 14 presenze in Ligue 1 per il difensore centrale arrivato nel 2018 dal Manchester City.

Il Newcastle beffa le big di Serie A per Denayer

Denayer ha un contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe diventare il prossimo colpo a costo zero di una delle big di Serie A. Una squadra di Premier League, però, potrebbe complicare i piani delle italiane, in particolare di Inter, Juventus e Napoli, le squadre più attente al difensore belga.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’, il Newcastle avrebbe messo nella lista dei desideri proprio Denayer. Il club inglese lo aveva puntato già a gennaio ma all’ultimo ha optato per una soluzione più abbordabile, prelevando Dan Burn dal Brighton. Adesso la nuova proprietà sta già programmando con grande ambizione il mercato estivo e Denayer è uno dei primi obiettivi. Il Newcastle potrebbe rivelarsi una rivale incontrastabile economicamente per le rivali ma considerando che il giocatore è in scadenza, conterà molto anche la sua volontà.