Empoli-Juventus, sullo Scudetto Vlahovic non si tira indietro: “Aspettiamo”

Il bomber, grande protagonista della vittoria della Juve ad Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-gara. Ecco le parole di Vlahovic

Dopo il gol lampo in Champions League, che lo ha proiettato di diritto nella storia bianconera, Dusan Vlahovic ha concesso il bis al ‘Castellani’ di Empoli. Anzi il tris, visto che le reti realizzate nel capoluogo toscano sono state due. Intervistato da DAZN al termine del match, il serbo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La vittoria di oggi è molto importante perché venivamo da due pareggi ed era fondamentale vincere oggi. Siamo contenti, testa alla prossima partita. Scudetto? Pensiamo di partita in partita, abbiamo i nostri obiettivi. Poi vedremo cosa accadrà”, ha esordito l’ex viola.

Empoli-Juventus, le parole di Vlahovic dopo il match

“Io mi sono preso la Juve? No, perché un singolo non può uscire senza squadra. Il merito è di tutta la squadra. Solo se siamo uniti possiamo ottenere i risultati. Non ero abituato a tutto questo ma con la testa giusta, la calma, il lavoro e la determinazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, la società mi stanno aiutando tanto e io li ringrazio di nuovo. Spero di continuare così. Il ritorno a Firenze? Le sensazioni sono mischiate. Andiamo lì e giocheremo questa partita. Non so cosa dire. Firenze sarà sempre parte di me, certo che li ringrazio”.

Infine, inevitabile un pensiero su quanto sta accadendo in Ucraina: “Non vogliamo la guerra, ma solo la pace”.