Calciomercato Milan, nuovo assalto a Berardi: i dettagli

Il Milan continua a faticare a ritrovare la vittoria e soprattutto la fascia destra sembra non andare: nuovo assalto a Berardi in estate

Brusco rallentamento nella corsa scudetto da parte di Milan e Inter. I rossoneri sono stati fermati sull’1-1 contro l’Udinese a San Siro, con moltissime proteste per il gol dei bianconeri viziato da un colpo di mano.

Nelle ultime prestazioni negative della squadra di Pioli, una costante è spuntata fuori, ovvero l’inefficienza della fascia destra. Sia Saelemaekers che Messias continuano a non garantire ottime prestazioni, così i rossoneri in estate potrebbero tornare nuovamente sulle tracce di Domenico Berardi.

Milan, la fascia destra è un problema: Berardi in estate la soluzione

Il Milan deve cercare di riprendere in mano la situazione dopo i diversi risultati negativi delle ultime uscite. Nel frattempo si analizzano anche le cose da migliorare nella rosa, e sicuramente tra queste c’è la fascia destra. Saelemaekers e Messias sembrerebbe non convincere, così i rossoneri potrebbero tornare in estate su un vecchio obiettivo, Domenico Berardi.

L’esterno del Sassuolo sta disputando una stagione da top player, con 10 gol e 12 assist messi a segno in 23 partite. Il prezzo del cartellino del campione d’Europa classe 1994 si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, con contratto in scadenza nel 2024 con il Sassuolo. Un prezzo che il Milan potrebbe investire per migliorare la fascia destra.