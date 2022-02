Juventus, sfuma il doppio colpo dalla Serie A: la rivelazione

La Juventus prepara le mosse per il nuovo calciomercato ma il doppio colpo dalla Serie A è sempre più lontano: la rivelazione

La Juventus ha vissuto un mese di gennaio intenso, visto che sono arrivati dei colpi di calciomercato a sorpresa che hanno anticipato alcune mosse che sarebbero comunque arrivate in estate. Ora i bianconeri sperano di raccogliere i frutti dopo le spese di queste settimane per raggiungere quantomeno il quarto posto in classifica. La qualificazione in Champions League è fondamentale per programmare meglio il futuro.

Calciomercato Juventus, niente Romagnoli e Traore: la rivelazione del giornalista

Nel frattempo la società sta valutando anche il modo per rinforzarsi a giugno ma intanto due colpi sembrano essere sempre più lontani. Negli ultimi mesi la società era stata accostata anche a due elementi di Serie A: Alessio Romagnoli e Hamed Traore, ma gli affari sembrano essere sempre più lontani.

Secondo quanto riportato dal giornalista Franco Leonetti, infatti, pare che i due calciatori non siano obiettivi primari della Juventus: “Romagnoli e Traore sono due pedine che non interessano particolarmente la Juve”, ha scritto su Twitter. Il difensore centrale va in scadenza a giugno e si era parlato di un possibile colpo a parametro zero che ora sembra sempre più lontano.

Anche Traore, che sta impressionando con il Sassuolo, non è comunque un obiettivo prioritario della Juventus. Pertanto è difficile che si verifichi il doppio colpo dalla Serie A.