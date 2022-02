Juventus, addio in attacco: Marotta osserva con interesse

La Juventus ragiona sul futuro del proprio reparto offensivo e uno degli attaccanti sembrerebbe destinato a partire. Inter sulle sue tracce

Il tempo scorre e il calciomercato estivo si prepara ad aprire i battenti. Mancano ancora più di tre mesi, quindi le società hanno tutto il tempo per preparare le mosse, ma bisognerà farsi trovare pronti.

In casa Juventus, dopo i due colpi molto importanti messi a segno a gennaio, ovvero Vlahovic e Zakaria, si ragiona anche sulle probabili cessioni. In particolare in attacco c’è stato fino ad ora un vero e proprio flop, che non è riuscito a rispettare le aspettative. Così in estate potrebbe essere ceduto dai bianconeri, e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter.

Juventus, Kean verso l’addio: Marotta lo mette nel mirino

La Juventus continua a pianificare le mosse di mercato per la prossima stagione, ragionando anche sui flop da mettere in vendita a fine stagione. Tra i bianconeri chi sicuramente ha deluso in questa stagione è Moise Kean. Il ritorno alla Juventus per l’attaccante classe 2000 non è stato prolifico come ci si aspettava, con 27 presenze, di cui solo 9 da titolare, e 4 reti all’attivo.

Così, in caso si riesca a trovare un accordo per il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid, la Juventus potrebbe pensare di cedere il giovane attaccante. Sulle tracce di Kean potrebbe esserci l’interesse dell’Inter, che continua a cercare rinforzi in attacco. Inoltre Kean è stato portato per la prima volta in bianconero proprio da Marotta, che questa volta potrebbe portarlo in nerazzurro.