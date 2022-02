Voci sul top club, la Juve ci riprova: il big può partire

La Juventus pianifica l’assalto al top player per il prossimo calciomercato: la società può dare il via all’addio

Nei pensieri della Juventus di Massimiliano Allegri vi è chiaramente la sfida di campionato in casa dell’Empoli. La ‘Vecchia Signora’ è però già concentrata sulla prossima sessione di calciomercato: l’estate 2022 può vedere non pochi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri. Gli occhi della società torinese sono puntati in Premier League ed in particolar modo a Londra, in casa Chelsea. Alcune vicende extracalcistiche possono favorire la Juventus nella corsa al super colpo. Il deputato laburista del Parlamento inglese, Chris Bryant, ha chiesto delle sanzioni per il proprietario del Chelsea Roman Abramovich.

Sequestrare i beni del patron, questa la richiesta che potrebbe anche costringere Abramovich a lasciare la presidenza dei ‘Blues’. Ma non solo. Il ‘Times’ sottolinea come il club londinese potrebbe addirittura rischiare il fallimento, se il governo imponesse sanzioni al proprietario russo. Abramovich, d’altro canto, potrebbe addirittura chiedere al Chelsea di ripagargli gli 1,5 miliardi di sterline dovuti dal club, come ipotizzato dagli esperti.

Juventus, Abramovich nei guai: Allegri sogna il colpaccio

Saranno dunque settimane movimentate che, in vista della prossima sessione di calciomercato, possono portare il Chelsea a decisioni fino ad ora mai prese in considerazione. Dalle cessioni di alcuni big: uno su tutti interessa, è ormai chiaro da tempo, alla Juventus.

Il club bianconero non ha mai dimenticato Jorginho, già accostato a più riprese alla ‘Vecchia Signora’. Il centrocampo di Allegri vivrà una vera e propria rivoluzione a giugno: da Rabiot che potrebbe salutare fino a Ramsey, già partito in prestito e che non tornerà in Italia.

Il nome di Jorginho, dunque, può essere quello giusto per portare in cabina di regia un profilo di assoluto spessore per la gioia di Allegri.