Inter, rinforzo a centrocampo dalla Serie A: Juventus anticipata

Duello in Serie A per il giovane talento a centrocampo, con l’Inter che è al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza della Juventus

Qualcosa non va nell’Inter in queste ultime giornate di campionato, con i nerazzurri che non riescono più a vincere ma per loro fortuna anche le altre pretendenti per lo scudetto rallentano.

Nel frattempo si lavora alla prossima sessione di calciomercato, dove dopo i tanti rinnovi messi a segno si punterà a rinforzare anche il centrocampo. Il mirino dei nerazzurri sembrerebbe essere puntato su un giovane talento del Sassuolo, sul quale ci sarebbe anche l’interesse della Juventus.

Inter, obiettivo Traore: c’è anche la Juventus, ma senza prelazione

Stagione da vero top player quella che sta disputando Hamed Junior Traore con la maglia del Sassuolo. Il classe 2000 acquistato dall’Empoli sta dimostrando di avere qualità da grande giocatore sia palla al piede che negli inserimenti. In questa stagione infatti è a quota due gol e 4 assist. Inevitabilmente hanno subito messo il mirino su di lui i top club italiani.

In particolare sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, che però non avrebbe il diritto di prelazione sul calciatore. Oltre ai bianconeri anche l’Inter sarebbe fortemente interessata al promettente centrocampista valutato intorno ai 20-25 milioni di euro. Dunque si accende il duello tra le due big italiane per il gioiellino del Sassuolo.