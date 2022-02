Inter, Klopp non si arrende: nuova super offerta per il big

Jurgen Klopp è pronto ad una nuova offerta per il pilastro di Simone Inzaghi: addio Inter, spunta lo scambio

Il pareggio contro il Genoa non lascia certamente soddisfatto Simone Inzaghi. La sua Inter sta facendo grande fatica, con la vittoria che manca in Serie A dallo scorso 22 gennaio, in casa contro il Venezia. Un momento difficile per i campioni d’Italia che puntano a risollevarsi già nel prossimo derby contro il Milan, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Dal campo al calciomercato, la ‘Beneamata’ ha già ben chiari i piani per il 2022/23. La prossima estate la rosa a disposizione di Simone Inzaghi potrebbe registrare non poche novità.

In tal senso, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe in mente l’assalto ad una delle stelle tra i cardini della squadra nerazzurra. Il tecnico tedesco non ha mai nascosto la sua stima per Nicolò Barella che in stagione ha già collezionato 33 presenze con 2 reti e 8 assist vincenti. I ‘Reds’ sono in piena corsa per la vittoria della Premier League, alle spalle del City capolista: ecco la nuova offerta per convincere l’Inter a salutare l’ex centrocampista del Cagliari.

Inter, addio Barella: il Liverpool ci riprova con lo scambio

Barella è un vero e proprio pilastro del centrocampo dell’Inter ma il Liverpool ha intenzione di fare sul serio. La proposta di Klopp prevederebbe uno conguaglio cash da circa 50 milioni di euro, più il cartellino di Oxlade-Chamberlain.

L’inglese è in scadenza nel 2023 ed ha una valutazione di 25 milioni di euro. La volontà dell’Inter è, però, chiarissima: per meno di 70-80 milioni cash i campioni d’Italia non lasceranno partire il 25enne sardo.

Situazione ben definita, con l’Inter che non ha alcuna intenzione di svendere Barella: Klopp rimane interessato alla finestra.