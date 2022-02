Milan-Udinese, Pioli e Maldini furiosi: “Arbitrati sempre da esordienti”

Tante proteste al termine di Milan-Udinese, per il gol del pari viziato da un fallo di mano: Pioli e Maldini furiosi nel post partita

Un passo falso in un momento della stagione importante, che potrebbe determinare la corsa scudetto del Milan quello di oggi contro l’Udinese. I rossoneri sono stati fermati sull’1-1 dagli uomini di Cioffi, che hanno disputato una partita di carattere e qualità.

Il gol del vantaggio di Leao è stato vanificato da quello di Udogie, viziato però da un fallo di mano non visto da arbitro e Var. Nel post partita a ‘Dazn’ il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha commentato così l’accaduto: “Il fallo di mano è evidente, non dubbio, è gol di mano. Ci sta che l’arbitro non l’abbia visto, ma non il VAR. È un errore grave che decide il risultato finale. Noi non abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma questo gol era da annullare. Nel calcio moderno non si può giocare 45 minuti effettivi, e la responsabilità è anche dell’arbitro”. Poi continua: “Avete visto i miei giocatori così nervosi? No, mai. L’Udinese ha fatto gol di mano e non va bene. Noi possiamo migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non è la prima volta che succede”.

Milan-Genoa, Maldini non ci sta: “Per chi ha poca è esperienza è più difficile”

Dopo lo sfogo dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, sul gol di mano di Udogie per il pari dell’Udinese, arriva anche quello di Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica rossonera a ‘Milan Tv ha dichiarato: “Chi deve prendere decisioni sul fatto che sia fallo di mano o meno deve capire di calcio. Il Milan è in testa alla classifica in Serie A e non essere arbitrati sempre da esordienti. La gestione della gara era difficile, ma per chi ha poca esperienza lo diventa ancora di più”.