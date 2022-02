Milan-Udinese 1-1: Leao non basta, pari Udogie | Tabellino e classifica

Il Milan si ferma ancora una volta e porta a casa solo un punto contro l’Udinese: al gol di Rafael Leao risponde Udogie, che frena la corsa scudetto di Pioli

Ancora una volta il Milan frena e perde punti fondamentali per la corsa scudetto. A fermare i rossoneri dopo il pareggio con la Salernitana, è un’ottima Udinese, che riesce a strappare il pareggio ai rossoneri.

A dare il vantaggio alla squadra di Pioli è il solito Rafael Leao, che vive un momento di ottima forma e grazie all’assist al bacio di Sandro Tonali insacca alla mezz’ora di gioco il gol dell’1-0. Da lì in poi il Milan si spegne e anche nella ripresa lascia troppo l’iniziativa alla squadra friulana, che al minuto 66′ trova il gol del pareggio con Udogie, che dopo una confusa azione riesce a mettere in porta il pallone dell’1-1. Fatica a reagire il Milan e infine non riesce a trovare una vittoria che sarebbe stata fondamentale per la corsa scudetto. Ora la palla passa a Inter e Napoli.

Genoa-Inter 1-1, Udogie frena ancora i rossoneri: tabellino e classifica

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Peréz; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disp.: Gasparini, Padelli; Benković, Soppy, Udogie; Ballarini, Jajalo, Pereyra, Samardžić, Success; Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

ARBITRO: Matteo Marchetti

AMMONITI: 17′ Perez, 49′ Becao, 68′ Rebic, 73′ Molina, 77′ Success, 95′ Leao

MARCATORI: 29′ Leao, 66′ Udogie

CLASSIFICA DI SERIE A: Milan*** 57 punti; Inter* e Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 16; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più