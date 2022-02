Genoa-Inter, le formazioni UFFICIALI: esclusione eccellente per Inzaghi

Il secondo anticipo del venerdì è Genoa-Inter e i due tecnici diramano le formazioni ufficiali: esclusione eccellente di Inzaghi

Partita fondamentale per l’Inter quella di questa sera, visto che dovrà cercare di ritrovare la vittoria che manca da ben tre giornate. Dall’altra parte il Genoa cerca punti importanti per cercare di raggiungere la salvezza.

Così, in vista anche del derby di Coppa Italia della prossima settimana, il tecnico dell’Inter ha scelto l’undici titolare per l’impegno odierno, decidendo di lasciare fuori uno dei top player nerazzurri. Esclusione che fa pensare, visto anche il momento che il giocatore sta vivendo.

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez in panchina

Genoa-Inter sarà il secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. Dopo la partita giocata dal Milan i nerazzurri cercano di conquistare tre punti fondamentali per la corsa scudetto e per arrivare con l’umore giusto al derby di Coppa Italia. Simone Inzaghi decide di lasciare in panchina Lautaro Martinez, a secco di gol da diverso tempo, schierando Sanchez accanto a Dzeko. Il Genoa invece sceglie Yeboah in attacco. Queste le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Gudmundsson, Melegoni; Yeboah

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez