Calciomercato Roma, triangolo e super ritorno: decisivo Lukaku

Il calciomercato dei giallorossi può entrare già nel vivo: svolta Abraham, la Roma punta al grande colpo in attacco

Il campo parla chiaro: non è un momento positivo per la Roma di Josè Mourinho. Tre pareggi nelle ultime tre uscite in campionato ed il netto 2-0, nel mezzo, in Coppa Italia contro l’Inter. Mourinho è chiamato ad una reazione importante già contro lo Spezia, domenica prossima. Non c’è solo il campo, però, a tenere banco in casa giallorossa. La sessione estiva di calciomercato può regalare novità importante alla squadra di Mourinho: in particolar modo in attacco. Tammy Abraham sta facendo grandi cose nella Capitale, convincendo un pò tutti dopo il suo approdo dal Chelsea. 18 reti e 4 assist in 34 presenze: numeri importanti che, tuttavia, potrebbero non significare una sicura permanenza alla Roma anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Daily Mirror’, Tammy Abraham starebbe facendo pressioni sul Chelsea affinchè eserciti il diritto di ricompra per 80 milioni di euro. I malumori con Josè Mourinho e la voglia di rivalsa in quel di Londra, possono quindi riportare Abraham in Premier League. Un addio alla Roma che può scatenare un vero e proprio effetto domino, con il Chelsea che per far spazio al ritorno di Abraham dovrà cedere, ovviamente, Romelu Lukaku.

Roma, addio Abraham: ecco il sostituto

Il momento vissuto dal belga sin dalla sua seconda avventura con la maglia dei ‘Blues’ non è dei migliori e le possibilità che dica addio il prossimo giugno sono concrete. Per l’ex centravanti dell’Inter l’opzione calda pu ò essere il PSG, pronto a rinforzarsi pesantemente vista la sicura partenza di Mbappè vicinissimo al Real Madrid. Il ds Leonardo segue da tempo gli sviluppi che riguardano la punta 28enne ed il suo approdo sotto la Tour Eiffel porterà la Roma ad approfittarne. È chiaro che, con il divorzio dopo un solo anno con Abraham, la priorità dei capitolini sia il nuovo centravanti che guidi l’attacco di Mourinho.

Ed il nome giusto è una vecchia conoscenza del calcio italiano che, da Parigi, potrebbe fare ritorno proprio in Serie A e trasferirsi in giallorosso. Si tratta di Mauro Icardi, ormai fuori dai piani del club di Al-Khelaifi e a caccia di nuova sistemazione. L’ex capitano dell’Inter piace alla Roma così come a Milan e Juventus ma i capitolini potrebbero avere la meglio garantendo il posto da titolare all’argentino.

Icardi in questa stagione ha collezionato 26 presenze con sole 5 reti e 1268′ in campo: il suo futuro potrebbe essere nella Capitale, agli ordini di Josè Mourinho.