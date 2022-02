Calciomercato Juventus, il bomber ai saluti | Tripla destinazione

L’arrivo di Vlahovic esclude il riscatto di Moise Kean. Le possibili destinazioni per l’attaccante azzurro

La partenza di Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, ha lasciato inevitabilmente un vuoto nell’attacco bianconero. Vuoto colmato nella sessione invernale di mercato, con il colpo Dusan Vlahovic: classe 2000, bomber puro, ha già segnato tre reti in bianconero. Eppure, Cherubini aveva provato a sostituire l’asso portoghese già ad agosto.

L’operazione fu last minute, e riportò Moise Kean alla Juventus. L’attaccante azzurro – classe 2000 come Vlahovic – aveva lasciato la Continassa nel 2019, destinazione Everton. Dalla Premier League è poi passato al Psg, in prestito: in Francia ha siglato 17 reti in 41 match, lasciando un buon ricordo. Attualmente Kean è ancora di proprietà del club inglese e dovrebbe sborsare circa 30 milioni di euro per riscattarlo.

Una cifra decisamente alta, soprattutto perchè Kean non sta rendendo come sperato. Sono state soltanto 4 le sue reti nelle 26 presenze stagionali. Numeri che lo escludono spesso dalle formazioni titolari e che difficilmente porteranno al suo riscatto. Non mancano però le pretendenti, a partire dal Psg che lo riporterebbe volentieri alla corte di Pochettino.

Juventus, Kean ai saluti: Siviglia e Borussia Dortmund alla finestra

Moise Kean non sta attraversando un buon momento alla Juventus. Il suo secondo atto in bianconero è piuttosto deludente, caratterizzato da tante panchine e pochi gol. La dirigenza difficilmente lo riscatterà, ma non mancano le società pronte ad acquistarlo. Oltre al Psg, al momento in pole, Kean potrebbe ritornare in Premier League, in una delle squadre che lottano per un posto in Europa League. Scenario improbabile, considerando che nella sua avventura in Inghilterra, Kean ha realizzato appena 4 reti in 39 presenze ufficiali.

Non è escluso inoltre, che l’attaccante italiano possa finire in Liga o in Bundesliga. Due i club interessati: il Siviglia di Monchi ed il Borussia Dortmund.