Scambio per Lautaro, l’Inter ha deciso | ‘Assist’ ad Allegri

Il top club torna alla carica per Lautaro Martinez e tenta l’Inter con un inatteso scambio nel prossimo calciomercato estivo

La doppia sconfitta prima con il Liverpool e poi con il Sassuolo registra un momento tutt’altro che rose e fiori per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che tra poco scenderanno in campo per la gara in casa del Genoa, guardano già con grande interesse alla prossima sessione di calciomercato. Diverse le priorità della ‘Beneamata‘ che, in ogni reparto, intende puntellare a dovere la rosa a disposizione del tecnico piacentino. A bussare alla porta della società meneghina potrebbe essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti che non smette di pensare a Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il club spagnolo potrebbe decidere di lasciar partire Marco Asensio nella prossima sessione di mercato. Un’estate caldissima quella che le ‘Merengues‘ hanno in mente per rilanciare un progetto che, negli ultimi anni, hanno portato risultati decisamente deludenti. Ecco quindi che da alcune cessioni arriverà un tesoretto per dare l’assalto ad alcune stelle nel mirino di Perez: da Mbappè ad Haaland e non solo.

Real-Lautaro: idea scambio con Asensio

In tal senso, i ‘Blancos’ avrebbero intenzione di farsi avanti per Lautaro Martinez, proponendo uno scambio alla società di Steven Zhang. Il cartellino di Marco Asensio, in scadenza tra poco più di un anno, per convincere i campioni d’Italia a lasciar partire il ‘Toro’ in direzione Madrid. L’argentino, nonostante il rinnovo fino al 2026, resta uno dei nomi caldi per i top club di tutta Europa. La risposta dell’Inter, però, sarebbe negativa: il nome di Asensio non è una priorità per i nerazzurri che cercano un giocatore con caratteristiche diverse: un nuovo bomber.

Marotta e Ausilio, rifiutando lo scambio con Asensio, possono favorire indirettamente la Juventus che ormai da mesi è parecchio interessata al polivalente spagnolo che in stagione ha collezionato 28 presenze con 9 reti ed 1 assist vincente.

I bianconeri potrebbero approfittarne per andare nuovamente alla carica per Asensio che, senza rinnovo, lascerà sicuramente Madrid il prossimo giugno.