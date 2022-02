Juventus, il cda approva il bilancio del primo semestre 2021. Intanto, Allegri prepara la trasferta di Empoli

Mentre la Juventus è al lavoro in vista della trasferta di Empoli, valida per il 27°turno di Serie A. il cda della Vecchia Signora ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione 2021/2022.

Massimiliano Allegri dovrà necessariamente vincere per non perdere ulteriore terreno nell’intricata battaglia per il quarto posto, attualmente favorevole ai bianconeri grazie ai tre punti di vantaggio sui rivali dell’Atalanta. L’undici del tecnico livornese, è rimasto imbrigliato in tre pareggi consecutivi – tutti 1-1 -, sui campi di Atalanta e Villareal, oltre a quello nel derby contro il Torino.

L’Empoli, ben allenato da Aurelio Andreazzoli, è un avversario ostico, soprattutto in un momento in cui la rosa bianconera conta numerose defezioni. La società intanto, ha comunicato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale nella giornata di giovedì 24 febbraio, l’approvazione del bilancio del primo semestre stagionale, chiuso il 30 dicembre 2021.

Juventus, UFFICIALE: approvato il bilancio del primo semestre 2021/2022

“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021”.