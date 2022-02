Calciomercato Juventus, decisione presa: Dybala ha fatto la sua scelta

La Juventus e Paulo Dybala sono ormai sempre più distanti: la ‘Joya’ sembra aver scelto la sua prossima destinazione

La Juventus si gode a pieno il suo gioiello, Dusan Vlahovic, capace di realizzare il primo gol della sua carriera in Champions League dopo appena 33 secondi di gioco. Il serbo ha già acquisito la centralità dell’attacco bianconero e si va oscurando sempre di più la figura di Paulo Dybala.

L’argentino è sempre più distante dalla Juventus, non solo per la situazione contrattuale ma anche per la poca sintonia con la società. L’ennesimo infortunio conferma che la società non può fare più pieno affidamento su di lui, di conseguenza il super ingaggio che lui e il suo entourage chiedono è impossibile da soddisfare. Le strade si divideranno, con tutta probabilità a giugno e le possibilità per la ‘Joya’ sono molteplici. In Italia ormai da tempo c’è l’occhio vigile dell’Inter che potrebbe decidere di accontentarlo nella sua richiesta di ingaggio, contando sul fatto che il giocatore arriverebbe a parametro zero.

Anche dalla Premier League non mancano le richieste di club come Manchester City, Manchester United e Tottenham ma ancora nessun affondo decisivo. La vera pista che intriga il dieci bianconero è quella che porta al Barcellona. Il club catalano flirta con Dybala ormai da tempo e sta gettando le basi per ricostruire un progetto vincente, fatto di giovani talentosi e con la guida di un allenatore come Xavi che ha idee innovative e concrete.

Il Barcellona sprinta per Dybala: insidia Simeone

Il Barcellona, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, è in continuo contatto con l’agente di Dybala, Jorge Antun, ormai da gennaio e spera che si possa arrivare ad un accordo che porti l’argentino finalmente al Camp Nou. I blaugrana che negli ultimi tempi hanno avuto il merito di far esplodere talenti come Pedri, Gavi, Ansu Fati, Araujo, con l’arrivo di Dybala alzerebbero notevolmente la qualità della rosa, rendendola più che mai competitiva.

Il Barcellona aspetta una risposta da Antun ma deve fare i conti con l’Inter che da tempo corteggia la ‘Joya’, ma soprattutto con l’Atletico Madrid che non intende mollare la presa. Il ‘Cholo’ Simeone, connazionale di Dybala, potrebbe avere un ruolo fondamentale per convincerlo a unirsi ai colchoneros. Dybala, però, sembra essere intenzionato a diventare un nuovo giocatore del Barcellona e ad oggi sembra l’opzione più realistica.