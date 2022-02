Calciomercato Juve, ritorno di fiamma in estate: tutto sul parametro zero

Una big avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage di un calciatore in vista dell’estate: possibile arrivo a zero, Juventus avvisata

Una Juventus colpita dagli infortuni è chiamata a tornare subito alla vittoria. I pareggi consecutivi contro Torino e Villarreal hanno lasciato un po’ di amaro in bocca tra i tifosi. Ci si aspettava risultati ben diversi, alla luce soprattutto dei netti miglioramenti realizzati durante il calciomercato di gennaio. Non a caso l’entusiasmo generato dagli sbarchi di Vlahovic e Zakaria sta via via scemando.

Arrivabene e Cherubini, dal canto loro, dovranno occuparsi della questione rinnovi nei prossimi giorni. L’Amministratore Delegato è stato molto chiaro dicendo che “queste cose si fanno in due. Se c’è ottimismo da una parte può esserci pessimismo dall’altra. I contratti sono delle trattative”. Messaggio neanche troppo velato diretto in particolare, evidentemente, a Paulo Dybala. La posizione della società in questo senso è ormai sotto gli occhi di tutti, ossia formulare una proposta più bassa alla ‘Joya’ rispetto all’accordo pattuito precedente (sui 10 milioni netti bonus compresi). Superfluo ricordare come i rapporti tra i protagonisti della vicenda siano alquanto tesi. Nonostante siano nel momento cruciale della stagione in corso, i bianconeri stanno già preparando il terreno sul fronte entrate in vista della prossima campagna acquisti. Non è un segreto il forte interessamento nei confronti di Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, la big si rifà sotto per Dembele

Se per Dybala la situazione è critica, per l’esterno del Barcellona l’unica via d’uscita sembra l’addio a parametro zero a giugno. Nonostante il classe ’97 sostenga di avere come priorità la permanenza al Camp Nou, i blaugrana sono scettici per via del suo recente comportamento. L’entourage, inoltre, avrebbe riallacciato i contatti con alcuni club europei e solo tre verrebbero incontro alle richieste avanzate. Parliamo di Manchester United, Juventus appunto e – stando a quanto riferisce ‘Sport’ – pure il Chelsea, tornato alla carica la scorsa settimana.

I ‘Blues’ si erano già fatti avanti per prenderlo a gennaio offrendo 10 milioni di euro più bonus agli spagnoli, ma l’ex Borussia Dortmund aveva preferito rimandare ogni discorso a giugno provocando l’ira del Barça. Si tratterebbe, dunque, di un ritorno di fiamma, con il patron Abramovich che sarebbe disposto a garantirgli un lauto ingaggio e un buon bonus di acquisto. Le trattative con i londinesi sarebbero già iniziate e l’agenzia che cura gli interessi di Dembele vorrebbe firmare il prima possibile per il miglior offerente. La Juventus è avvisata.