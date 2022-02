Calciomercato Inter, addio Lautaro: scambio più cash in Premier

Il futuro di Lautaro Martinez resta in bilico: l’Inter potrebbe pensare anche alla sua cessione in estate, lo scambio super

L’Inter continua ad essere attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: la società nerazzurra è pronta anche a cedere un altro big.

Futuro incerto per l’attaccante argentino Lautaro Martinez che potrebbe anche dire addio in estate dopo la cessione super di Lukaku nella scorsa estate. Il centravanti sudamericano sta attraversando un periodo di forma fisica non eccelso, ma si è confermato su alti livelli anche con la maglia della Nazionale argentina. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club d’Europa e così il club nerazzurro dovrebbe prendere una decisione in vista del futuro.

Con il possibile addio di Cristiano Ronaldo e di Cavani, il Manchester United potrebbe pensare proprio a Lautaro per rinforzare il reparto offensivo per i prossimi anni.

Calciomercato Inter, Lautaro verso la Premier

Tanti club della Premier avrebbero messo gli occhi su Lautaro. Così lo United potrebbe pensare ad uno scambio più soldi inserendo il centrale difensivo Lindelof, valutato intorno ai 20 milioni di euro più circa 50 cash per un’operazione complessiva di 70 milioni. Un’idea suggestiva al momento per essere protagonista in vista dei prossimi anni, ma non ci sarebbero anche contatti ufficiali tra le parti. L’Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: l’argentino potrebbe essere così il sacrificato per rinforzare altri reparti a disposizione di Simone Inzaghi.