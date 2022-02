Punge Allegri dopo Villarreal-Juventus: “Non puoi mai prendere quel gol”

Dopo Villarreal-Juventus arriva il commento rivolto all’allenatore dei bianconeri sul gol subito fatto da Daniel Parejo

Sono bastati 32 secondi a Dusan Vlahovic per segnare, nel giorno del suo debutto assoluto in Champions League, al Villarreal. Non è invece bastata la sua, di rete, per portare a casa una vittoria e mettere in cassaforte il passaggio ai quarti di finale della competizione.

I bianconeri si sono fatti raggiungere sull’1-1 al 66′ da Daniel Parejo, per la rete che ha decretato il pareggio. Si deciderà tutto il 16 marzo prossimo all’Allianz Stadium, dove conterà soltanto vincere per evitare il peggio. A commentare la partita disputata ieri dalla squadra di Massiliano Allegri, e il lavoro dello stesso allenatore della ‘Vecchia Signora’, è stato Luca Momblano, noto opinionista vicino al mondo juventino. A Juventibus ha parlato così: “La Juve dovrebbe essere più aggressiva sui portatori. Per come intende la Juve Allegri, questo è un gol che non puoi mai prendere”.

Juventus, Momblano su Allegri “Soffrirà il gol subito”

Ancora ha aggiunto sul tecnico toscano: “Allegri secondo me soffrirà questo gol“. Ed in effetti la rete messa a segno dal centrocampista classe ’89 lascia non poche perplessità in merito alla difesa della Juventus. Bravo lo spagnolo ad inserirsi tra le linee bianconera, ma troppo evidente la svista del reparto, che si è completamente dimenticata di Parejo lasciandolo libero di colpire a rete a tu per tu con Szczesny. La reazione, poi, non è avvenuta e questo complica i piani in vista del ritorno. Niente è ancora perso, naturalmente, ma la paura di gettare tutto il lavoro di una stagione alle ortiche c’è. Momblano si aspetta ripercussioni sul tecnico bianconero per la rete subita in Spagna. Il tecnico vorrà intanto voltare pagina e ripartire con grinta in campionato.