Juventus, doppia tegola per Allegri | Il comunicato UFFICIALE

La Juventus perde due pedine fondamentali per Allegri: ecco il comunicato ufficiale del club

La Juventus ha ottenuto solo un pareggio dalla gara di Champions League contro il Villareal e si giocherà la qualificazione al ritorno a Torino. Per Massimiliano Allegri, però, ci sono diverse tegole che potrebbero complicare anche la situazione in campionato.

L’episodio più preoccupante è l’infortunio di Weston McKennie che è uscito malconcio dal campo e ha riportato una frattura al piede che non conforta lo staff bianconero, in quanto i tempi di recupero dell’americano non saranno per niente brevi. A questo punto della stagione potrebbe rivelarsi fondamentale l’acquisto di Zakaria per colmare la sua assenza di almeno due mesi. Anche Alex Sandro ha avuto un problema, ma di tipo muscolare. Ecco il comunicato della Juventus sulle condizioni dei due giocatori in seguito agli esami strumentali.

Il comunicato della Juventus su McKennie e Alex Sandro

“Alex Sandro, a causa di un trauma contusivo subito nella partita di ieri contro il Villareal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il J Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni.

Anche Weston McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J Medical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono circa di otto settimane”.