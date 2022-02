Allegri finisce sotto accusa: “Protetto solo dal contratto”

La Juventus pareggia 1-1 contro il Villarreal per l’andata degli ottavi di Champions League: ancora accuse per Allegri

Massimiliano Allegri è finito ancora una volta sotto accusa dopo il pareggio tra Villarreal e Juventus: gol al debutto da sogno per Dusan Vlahovic dopo pochi secondi dal fischio d’inziio.

Una prestazione dai due volti per i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Dopo un primo tempo di sostanza, ancora una volta il baricentro della compagine torinese è diventato sempre più basso.

Così è finito sotto accusa lo stesso allenatore livornese con il giornalista Tony Damascelli che ha espresso il suo punto di vista: “La Juventus non ha gioco, non ha nulla”. Poi si è soffermato sulla scelta di Alex Sandro capitano: “Danno la fascia di capitano alla persona che comunica meno nella Juventus: incredibile anche questa scelta. Non puoi dare la fascia di capitano per le partite giocate”.

Juventus, Allegri nel mirino della critica

Successivamente Massimiliano Allegri è stato attaccato dallo stesso giornalista Damascelli: “Questo allenatore è protetto soltanto dal contratto. La dirigenza è imbarazzata”. Ora la Juventus cercherà così la vittoria al ritorno all’Allianz Stadium per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. L’obiettivo numero uno dei bianconeri è la qualificazione alla prossima competizione europea: ci sarà una lotta serrata per il quarto posto con Atalanta e Lazio pronte a dare filo da torcere alla Juventus. Infine, i bianconeri sognano anche i quarti di finale della Champions per tornare a splendere in campo europeo.