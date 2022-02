Milan, poker di acquisti in estate: spesa da 100 milioni

Il Milan studia nuove mosse da attuare in estate per rinforzare ulteriormente la propria rosa: pronti 100 milioni da spendere sul mercato

È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan, che sta continuando il proprio percorso di crescita con Stefano Pioli e spera che arrivino già i primi titoli in questi mesi. I rossoneri sono infatti in lotta sia per ottenere la Coppa Italia che per conquistare lo scudetto, visto che al momento occupano la prima posizione in classifica.

Calciomercato Milan, quattro nomi nel mirino per l’estate e 100 milioni di budget

La società nel frattempo non smette di pensare al futuro e valuta i nuovi colpi sul calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero sarebbe pronto a spendere ben 100 milioni di euro nella sessione estiva. Gli obiettivi in particolare sembrano essere quattro: uno in difesa, uno a centrocampo e due in attacco.

Per Sven Botman sembrano essere già destinati 30 milioni di euro, visto che serve un nuovo innesto nel reparto arretrato. Per la stessa cifra potrebbe arrivare anche Renato Sanches dal Lille, a dimostrazione di quanto Elliott voglia far crescere il proprio progetto. In avanti invece si potrebbe puntare Steven Bergwijn, che non sembra essere un elemento incedibile per Antonio Conte ma molto dipenderà dal prezzo stabilito da Fabio Paratici.

Si pensa poi anche al talento Hugo Ekitike del Reims, che sta stregando tutte le grandi squadre e anche il Milan lo sta osservando da vicino per provare a piazzare il colpo in estate. In questa stagione, la punta centrale classe 2002 ha disputato 21 gare in Ligue 1 e ha realizzato nove reti fornendo anche tre assist ai suoi compagni.