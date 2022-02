Allegri ci prende gusto, la Juve prepara un altro scippo: chiesto lo scambio

La Juventus avrebbe in mente un altro scippo ad una rivale in Serie A per il prossimo calciomercato estivo: chiesto lo scambio ai bianconeri

Pareggio rammaricante quello ottenuto dalla Juventus contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ci si aspettava certamente di più, visto l’impegno fattibile sulla carta. Ma la prestazione, soprattutto nel secondo tempo, non è stata all’altezza delle aspettative e i torinesi non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. A fare da contrasto una partenza letteralmente fulminante, che aveva fatto immaginare ben altra gara da parte della ‘Vecchia Signora’.

Assoluto protagonista in quel frangente niente di meno che Dusan Vlahovic. Il bomber serbo era all’esordio assoluto nella Coppa dalle grandi orecchie e ha iniziato subito col botto la nuova esperienza europea. Lancio lungo in profondità di Danilo, il classe 2000 raccoglie la sfera perfettamente all’interno dell’area e rilascia un rasoterra incrociato che batte Rulli. Una rete lampo (dopo soli 32 secondi), che tra l’altro ha permesso al centravanti di rompere un doppio record nella competizione con la maglia bianconera. Ulteriore dimostrazione dell’enorme valore dell’acquisto effettuato durante il calciomercato gennaio dal club di Agnelli. D’altronde il costo dell’operazione con la Fiorentina è stato di 70 milioni di euro + 10 di bonus, non proprio bruscolini. Dalla ‘Viola’, inoltre, potrebbe arrivare un’altra pedina la prossima estate.

Calciomercato Juventus, altro scippo alla Fiorentina: richiesta di scambio

La Juventus sta riflettendo profondamente sui movimenti da compiere nel reparto difensivo. Attualmente in emergenza per via degli infortuni, la retroguardia necessita di un rinnovamento. La vecchia guardia formata da Chiellini e Bonucci non dà più le garanzie di un tempo e la permanenza di de Ligt a Torino è tutt’altro che scontata.

Dunque la dirigenza si guarda attorno e, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, tra i nomi particolarmente apprezzati ci sarebbe anche quello di Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino piace ai bianconeri e presenta un costo accessibile intorno ai 15-20 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2025). La Fiorentina, dal canto suo, avrebbe chiesto agli eterni rivali uno scambio con Fagioli, in prestito alla Cremonese fino alla fine della stagione e valutato sui 7-8 milioni di euro. Juventus e Fiorentina studiano un nuovo affare.