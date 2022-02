Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo: c’è l’apertura

Possibile svolta per il rinnovo del contratto di un giocatore seguito anche dalla Juventus in vista del calciomercato estivo: c’è l’apertura

Dopo il magro pareggio nel derby e quello contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale di Champions, per la Juventus è tempo di tornare a concentrarsi sulla Serie A. Il prossimo ostacolo sarà l’Empoli, match in programma sabato 26 febbraio alle ore 18:00. Fondamentale ritrovare immediatamente la vittoria, dopo alcune prestazioni non positivo che hanno alimentato i dubbi circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nello scorso turno lo scivolone dell’Atalanta a Firenze ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di conservare momentaneamente il quarto posto a +3 dai bergamaschi. Bisognerà sbagliare il meno possibile da qui in avanti: un’altra frenata potrebbe rivelarsi fatale, anche perché la squadra di Gasperini ha in tasca il jolly della gara da recuperare. Considerando gli investimenti onerosi realizzati nel calciomercato di gennaio, sarebbe a dir poco innammissibile non rientrare tra le partecipanti della massima competizione europea. Lo ha ribadito Arrivabene ieri a chiare lettere: la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie è il traguardo minimo. La dirigenza, dal canto suo, sa bene che servirà dell’altro per tornare in fretta a competere ai massimi livelli ed è già al lavoro in vista dell’estate. In questo senso, continua a tenere d’occhio la situazione legata al futuro di Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, Dembele apre al rinnovo

Sappiamo che il rinnovo del contratto dell’esterno francese (in scadenza giugno 2022) col Barcellona è alquanto intricato. C’è tensione tra il calciatore e i blaugrana, dopo ciò che si è verificato durante la campagna acquisti invernale. Il classe ’97 non ha accettato l’offerta per il prolungamento, poi ritirata dalla società spagnola. Come se non bastasse, l’ex Borussia Dortmund di è rifiutato di prendere in considerazione una partenza immediata (cercata invece con insistenza dai catalani), rimandando ogni discorso.

Ma, grazie in particolare alla presenza di Aubameyang, Dembele pare essersi rimesso sotto ed è stato tra i protagonisti del largo successo ai danni del Valencia. Stando a quanto riferisce ‘Sport’, inoltre, la sua priorità ad oggi sarebbe quella di proseguire la carriera al Camp Nou. Ci sarebbe, dunque, un’apertura al rinnovo da parte dell’attaccante, che potrebbe mandare fuori causa la Juventus. Laporta e Xavi, nonostante questo, restano scettici e le condizioni di un’eventuale nuova proposta sarebbero comunque peggiori rispetto alla precedente.