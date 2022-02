Sorpasso Dybala, accordo ad un passo: in arrivo la firma

In casa Juventus si lavora alacremente sul fronte rinnovi, con diverse situazioni ancora in bilico: Dybala sorpassato, firma in arrivo

Oltre alla scossa Vlahovic dopo 32 secondi dal fischio d’inizio, la Juventus ha messo poco altro in campo contro il Villarreal. L’1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League sa un po’ di occasione sprecata, perché si trattava di una partita che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe potuto portare a casa vincendo anche per come si era messa in partenza. Ma la proposta bianconera, soprattutto nel secondo, è stata scialba ed eccessivamente conservativa.

Ed ecco che al minuto 66, complice un’enorme disattenzione di un disastroso Rabiot (pure graziato dall’arbitro per l’intervento con piede a martello su Chukwueze), arriva il pareggio di Parejo a complicare le cose. Insomma la qualificazione è apertissima e si deciderà tutto al ritorno, in programma il 16 marzo all’Allianz Stadium. Prima di questa data molto significativa, la dirigenza dovrà occuparsi in sede di calciomercato dei rinnovi ancora in bilico. Ieri l’Amministratore Delegato Arrivabene è stato chiaro sulla questione: “Abbiamo detto che ce ne saremmo occupati a fine febbraio. Ottimismo per Dybala e gli altri? Queste cose si fanno in due, se c’è ottimismo da una parte magari c’è pessimismo dall’altra. I contratti sono delle trattative e bisogna discuterne“. I torinesi, dal canto loro, sarebbero molto vicini al prolungamento di un calciatore bianconero.

Calciomercato Juventus, De Sciglio prima di Dybala: rinnovo a un passo

Stiamo parlando di De Sciglio. Come riporta ‘Sky Sport’, la decisione da parte del club di Agnelli sui prolungamenti dovrà avvenire a breve e il nuovo accordo con il terzino pupillo di Allegri – che percepisce attualmente 3 milioni di euro netti all’anno – sarebbe a un passo. Poi la ‘Vecchia Signora’ parlerà con Dybala e Cuadrado: mentre per il colombiano (5 milioni netti) la situazione pare meno intricata, diverso è il discorso per la ‘Joya’.

Come sappiamo l’argentino aveva raggiunto un’intesa con la società sulla base di 10 milioni di euro netti bonus inclusi, ma i bianconeri hanno fatto marcia indietro generando non poca tensione fra le parti. Prossima settimana sbarcherà in Italia l’agente dell’ex Palermo, Jorge Antun, e presumibilmente i nodi verranno al pettine. Infine capitolo Federico Bernardeschi: l’esterno guadagna ad oggi 4 milioni netti e a lui sarà presentata un’offerta al ribasso rispetto all’ingaggio attuale.