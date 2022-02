Calciomercato Juventus, il bomber torna a casa: decisione presa

Calciomercato: la Juventus deve incassare l’inserimento di un club nella trattativa per un attaccante nella lista dei papabili di Allegri

Il processo di rinnovamento della Juve sul mercato investe tutti i reparti. Iniziato con l’acquisto di Dusan Vlahovic in attacco e di Denis Zakaria a centrocampo, la rivoluzione non si ferma qui. Lo stesso comparto offensivo subirà altri cambiamenti, col praticamente certo addio di Alvaro Morata e col dubbio sulla permanenza di Paulo Dybala.

Le stesse parole pronunciate dall’ad Maurizio Arrivabene nel pre-partita di Villarreal-Juventus lascerebbero intendere come il rinnovo della Joya non sia affatto scontato. É allora da subito ripartita la caccia ad un nuovo attaccante, considerando che anche la posizione di Moise Kean non può essere considerata salda in vista del prossimo anno. La dirigenza bianconera sarebbe tornata su un obiettivo già seguito proprio di questi tempi lo scorso anno: il giocatore, che era svincolato, preferì accasarsi altrove, rifiutando le avances della Juve. Ora che la sua avventura in Catalogna sembra già volgere al termine, i bianconeri ci riprovano. Ma anche stavolta ci sono degli ostacoli da superare.

Calciomercato Juventus, il Lione punta Memphis Depay

In Spagna sono sicuri: Memphis Depay lascerà il Barcellona gà alla fine di questa stagione. Il giocatore olandese, che lo scorso anno ha firmato un contatto biennale, andrà in scadenza già nel giugno del 2023. Voluto fortemente da Ronald Koeman, poi esonerato, l’esterno ex United non ha mai trovato l’intesa col nuovo tecnico Xavi, che avrebbe dato il benestare alla sua cessione. Già nel mirino, seppur solo a livello di sondaggi esplorativi, di alcuni club europei tra cui Inter e Milan, Depay molto probabilmente non si accaserà alla Juve nemmeno stavolta. Sull’olandese è infatti forte il pressing di una sua ex squadra.

Secondo quanto riportato dal portale esperto di mercato ‘Todofichajes.com’ infatti, il Lione starebbe portando un forte pressing sul giocarore. Già protagonsita di splendide stagioni con la maglia del club francese (63 gol in 139 presenze totali), Depay tornerebbe volentieri in quella che spesso ha chiamato ‘casa sua’. Di fronte alla volontà del giocatore, se e quando verrà formalizzata l’offerta del Lione ai catalani, la Juve non potrà che ritirarsi dalla contesa.