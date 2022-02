Juve, dagli obiettivi all’annuncio sui rinnovi: Arrivabene ‘avvisa’ Dybala

L’Amministratore Delegato della Juventus, Arrivabene, ha parlato prima della gara col Villarreal: annuncio su Dybala e gli altri rinnovi

Ci siamo. La Juventus a breve scenderà in campo per affrontare il Villarreal di Unai Emery, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una gara senza dubbio fattibile sulla carta, ma assolutamente da non sottovalutare (Lione e Porto insegnano).

Nel corso del prepartita, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è intervenuto l’Amministratore Delegato della ‘Vecchia Signora’ Maurizio Arrivabene. Di seguito le sue parole: “È vero che ci trasformiamo in Champions, ma sempre guardando avanti rispettando gli obiettivi preposti. Per assicurarsi la presenza in questa competizione l’anno prossimo è importante almeno il quarto posto in Serie A oppure vincere la Coppa”.

Juve, messaggio di Arrivabene a Dybala: “I rinnovi si fanno in due”

OBIETTIVI: “Innanzitutto è importante concentrarsi su questa partita a Villarreal. Loro sono una buona squadra, lo stadio spinge i giocatori. Poi andremo avanti partita dopo partita. L’obiettivo, come ho detto, è almeno il quarto posto in campionato e la sicurezza di riandare in Champions”.

RINNOVI: “Abbiamo detto che ce ne saremmo occupati a fine febbraio. È un peccato che non ci sia stasera Dybala, che ha subito un infortunio. Insieme a lui dovremo discutere come accadrà per gli altri rinnovi. E lo faremo al momento giusto con uno sguardo al futuro. Ottimismo per Dybala e gli altri? Queste cose si fanno in due, se c’è ottimismo da una parte può esserci pessimismo dall’altra. I contratti sono trattative”.