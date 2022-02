La Premier va all’assalto di Leao: l’ex Juventus tenta il Milan

Il Milan deve subire l’assalto della Premier League: Leao nel mirino, pronto lo scambio che può tentare i rossoneri

E’ uno dei protagonisti del primo posto in classifica del Milan. Rafael Leao ha finalmente fatto quel salto di qualità che negli anni scorsi aveva mancato. Decisivo come mai finora, il portoghese è una delle armi più affilate di Pioli nella corsa allo scudetto.

Non per niente Maldini sta già lavorando da mesi al suo rinnovo di contratto e la trattativa è ben avviato, tanto che a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Un’accelerazione dovuta visto che a Casa Milan non hanno intenzione di ripetere anche con Leao quel che è accaduto lo scorso anno con Calhanoglu e Donnarumma e che sta succedendo ora con Kessie.

Il 22enne nei piani rossonero è presente e futuro, ecco perché la sua valutazione – ora che il rinnovo sarà cosa fatta – si aggirerà intorno agli 80 milioni di euro. Una cifra che non è un prezzo, visto che il Milan non ha intenzione di cederlo anche se dalla Premier League hanno intenzione di provarci lo stesso, magari con uno scambio che potrebbe tentare i rossoneri.

Calciomercato Milan, Paratici vuole Leao: l’ipotesi di scambio

E’ il Tottenham a guardare con attenzione a ciò che accade al Milan per Leao. Paratici è uno suo grande estimatore da tempo e vorrebbe regalarlo a Conte. L’idea degli Spurs è aggiungere un attaccante giovane al proprio attacco e dopo aver fallito l’assalto a Vlahovic, Leao potrebbe essere il profilo giusto.

Per raggiungerlo da Londra hanno intenzione di tentare i rossoneri con uno scambio. Il primo nome da poter mettere sul piatto è quello di Tanganga, valutato circa 20 milioni di euro. L’altro è quello che più potrebbe far presa sul Milan: Dejan Kulusevski. Il Tottenham potrebbe riscattare dalla Juventus lo svedese e inserirlo nella trattativa per Leao, visto che il Milan è stato a lungo interessato all’esterno. Una idea, una possibile traccia da tenere d’occhio nei prossimi mesi, con la consapevolezza che i rossoneri hanno intenzione di puntare per il presente e il futuro su Leao.